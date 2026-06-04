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مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله روحالله موسوی خمینی (ره)، در کوالالامپور پایتخت مالزی، برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در این مراسم که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، جمعی از سفرای خارجی، اندیشمندان و شخصیتهای فرهنگی و سیاسی مالزی برگزار شد، سخنرانان با اشاره به نقش تاریخی امام خمینی در احیای هویت اسلامی، استقلالخواهی ملتها و حمایت از آرمان فلسطین، بر ماندگاری اندیشههای ایشان در جهان اسلام تأکید کردند.