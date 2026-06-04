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برپایی جشن کیلومتری عید غدیر در ۱۰۰۰ شهر

جشن کیلومتری عید غدیر، امروز در ۱۰۰۰ شهر برپا می‌شود؛ جشنی به وسعت نام امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۰۹:۰۰
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برچسب ها: عید غدیر ، جشن عید غدیر خم ، غدیر خم ، ولایت علی علیه السلام
 