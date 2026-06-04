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مدیرکل آب و فاضلاب مازندران از اختصاص ۸ همت اعتبار برای توسعه و ارتقای تصفیهخانههای فاضلاب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آب و فاضلاب مازندران از اجرای برنامه گسترده توسعه و ساماندهی تصفیهخانههای فاضلاب استان خبر داد و گفت: با اختصاص ۸ همت اعتبار، شرایط برای اجرای پروژههای مهم و نیمهتمام این حوزه فراهم شده است.
بهزاد برارزاده با اشاره به وضعیت زیرساختهای فاضلاب در شهرهای مختلف استان اظهار کرد: طی سالهای گذشته به دلیل محدودیت منابع مالی، بخشی از پروژههای فاضلاب با کندی پیش میرفت، اما اکنون با تأمین اعتبارات جدید، زمینه برای یک جهش عمرانی در این بخش فراهم شده است.
وی افزود: توسعه شبکههای جمعآوری فاضلاب، افزایش ظرفیت تصفیهخانهها، بهسازی تأسیسات فرسوده و جلوگیری از ورود پساب به منابع طبیعی از مهمترین برنامههای پیشروی شرکت آب و فاضلاب مازندران است.
مدیرکل آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر اهمیت این طرحها در حفاظت از محیط زیست گفت: اجرای پروژههای فاضلاب علاوه بر ارتقای شاخصهای بهداشتی، آثار مستقیم و مؤثری در کاهش آلودگی منابع آب، حفظ محیط زیست و صیانت از سرمایههای طبیعی استان خواهد داشت.
برارزاده خاطرنشان کرد: ساماندهی فاضلاب از مطالبات جدی مردم مازندران بوده و با حمایت دولت و مدیریت ارشد استان، این مطالبه در مسیر تحقق قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای پیشبینیشده، بخش قابل توجهی از مشکلات زیستمحیطی ناشی از دفع غیراصولی فاضلاب کاهش یافته و شرایط برای مدیریت پایدار منابع آبی استان فراهم خواهد شد.
مدیرکل آبفای مازندران تأکید کرد: این اعتبارات میتواند روند توسعه زیرساختهای فاضلاب استان را شتاب بخشیده و زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت بهتر از محیط زیست مازندران را فراهم کند.