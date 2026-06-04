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همزمان با فرا رسیدن شب عید سعید غدیر خم، فضای اجتماع شبانه مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان نیز رنگ و بوی غدیری به خود گرفت و صحنههایی از شور، نشاط و ارادت به ولایت را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری جشنهای مردمی عید غدیر و برپایی موکبهای متعدد در شهرهای گلستان و بهارستان، شهروندان با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، جلوهای دیگر از این عید بزرگ اسلامی را رقم زدند و بر شکوه برنامههای فرهنگی و مذهبی این ایام افزودند.
در این میان، مردم مؤمن و انقلابی نسیمشهر نیز با حضور در میدان هفتتیر، همچون شبهای گذشته، حضوری پرصلابت و استوار داشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر مواضع خود را در برابر دشمنان ملت ایران و جبهه مقاومت اعلام کرده و انزجار خود را از سیاستهای آنان ابراز کردند.