نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت با حضور در آشپزخانه مرکزی مکه، از روند طبخ و توزیع غذای زائران بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که کارکنان آن در دمای بالای ۴۰ درجه، روزانه هزاران وعده غذایی برای حجاج ایرانی آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، به همراه جمعی از دست‌اندرکاران عملیات حج، از روند ارائه خدمات در حوزه تغذیه زائران ایرانی در مکه مکرمه بازدید کردند.

در این بازدید، مسئولان حج و زیارت از بخش‌های مختلف آشپزخانه شامل واحد طبخ غذا، انبار مواد غذایی، سردخانه‌ها و فرآیند آماده‌سازی و توزیع غذا برای زائران بازدید و در جریان جزئیات فعالیت این مجموعه قرار گرفتند.

بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی بازدید مسئولان حج و زیارت از روند تهیه غذای حجاج ایرانی

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار با کارکنان آشپزخانه، با قدردانی از تلاش‌های آنان گفتند: خدمت به زائران خانه خدا توفیق بزرگی است و اخلاص و تعهد نیرو‌های فعال در این مجموعه، نقش مهمی در آرامش و رفاه حجاج دارد.

حجت اسلام والمسلمین نواب و رشیدیان تاکید کردند: غذایی که با دقت و کیفیت برای زائران آماده می‌شود، بخشی از توان و انرژی آنان را برای انجام مناسک و عبادات فراهم می‌کند و بدون تردید این خدمت ارزشمند نزد خداوند مأجور خواهد بود.

در حاشیه این بازدید، برخی کارکنان آشپزخانه نیز از تجربه خدمت در موسم حج سخن گفتند.

یکی از آشپز‌ها که برای دوازدهمین بار در عملیات حج حضور یافته است، اظهار کرد: با تمام توان برای خدمت به زائران تلاش می‌کنیم و این خدمت را افتخاری بزرگ برای خود می‌دانیم.

دهقان‌نژاد، مسئول طبخ برنج با اشاره به حجم بالای فعالیت‌ها گفت: کار در آشپزخانه‌های حج دشوار و فشرده است، اما رضایت زائران خستگی را از تن ما بیرون می‌کند و همه تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به کار می‌گیریم؛ ما خستگی را خسته می‌کنیم.

مسئول تغذیه و تدارکات عملیات حج نیز در این بازدید اعلام کرد: ۲۷ نفر در آشپزخانه مرکزی الافندیه مشغول خدمت‌رسانی هستند و این مجموعه ظرفیت تولید و توزیع روزانه تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرس غذا در هر وعده را داراست.

وی افزود: دو آشپزخانه صنعتی الافندیه و ابوسرهد در مکه روند طبخ و توزیع غذای زایران حج امسال را بر عهده داشته‌اند.

آشپزخانه‌های مرکزی حج در مکه مکرمه این روز‌ها در شرایط آب‌وهوایی گرم عربستان و در حالی که دمای هوا در برخی ساعات از ۴۰ درجه سانتی‌گراد فراتر می‌رود، وظیفه تأمین غذای هزاران زائر ایرانی را بر عهده دارند.