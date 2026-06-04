پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در نود و پنجمین شب از اجتماعات مردمی، با تجمعی گسترده در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، امام خامنهای، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت مطلق با آرمانهای ایشان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان اصلی این شهرستان در شب گذشته شاهد حضوری حماسی و در عین حال سوگوارانه بود. در نود و پنجمین شب «قرار»، مردمی که با اندوهی عمیق شهادت رهبر انقلاب را عزاداری میکردند، یکبار دیگر ثابت کردند که پیوند میان امت و امامت با شهادت گسستنی نیست.
حاضران در این تجمع با برافراشتن پرچمهای سیاه و تصاویر رهبر شهید، ضمن محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونیسم و آمریکا، اعلام داشتند که این شهادت، نقطه آغاز دور جدیدی از ایستادگی و مقاومت است. شرکتکنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای لبیک یا خامنهای، بر این حقیقت تأکید کردند که اراده ملت ایران در مسیر دفاع از ولایت و آرمانهای انقلاب، تزلزلناپذیر است و هرگونه تلاش برای ایجاد خلل در این مسیر، با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد.