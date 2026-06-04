با حضور به‌موقع یگان حفاظت منابع طبیعی شاهین‌شهر و میمه، حریق توده‌های جنگلی «گز» در منطقه قرقچی اطفا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پی گزارش آتش‌سوزی در مراتعات قرقچی، تیم‌های عملیاتی اداره منابع طبیعی با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

نیرو‌های امدادی با اتخاذ تدابیر فنی، از پیشروی شعله‌ها به توده‌های جنگلی و بخش‌های مجاور جلوگیری کرده و وضعیت را تحت کنترل درآوردند.

پس از اطفا، تیم‌های پایش جهت اطمینان از عدم اشتعال مجدد و ارزیابی خسارات در منطقه مستقر شدند.

سرعت عمل در اعزام و عملیات، عامل اصلی جلوگیری از خسارات گسترده به این ذخیره‌گاه‌های طبیعی عنوان شده است.