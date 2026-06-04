به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، طراح و تهیه کننده سریال با عرض معذرت گفت: از مهر ماه سال ۱۴۰۴ ساخت لوکیشن‌های سریال آغاز شد و این فصل با ۴۵ بازیگر در ۱۴ موقعیت و لوکیشن در ۲۸ قسمت تولید و پس از ماه محرم و صفر از تلویزیون پخش خواهد شد.

رضا حاتمی وفا افزود: سریال با عرض معذرت آیتم محور است و موضوعات سریال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی است. هدف سریال نقد مسئولین و مردم است.

وی گفت:با طراحی اتاق بیزی کاخ سفید، در حوزه بین الملل موقعیت ترامپ شکل گرفت و قرار است با طنز ایرانی به متناقض گویی‌ها و رفتار‌ها و دشمنی‌های ترامپ درخصوص ایران پرداخته شود.

طراح و تهیه کننده سریال با عرض معذرت گفت: بخش ترامپ علاوه بر پخش از مجموعه با عرض معذرت، به صورت یک بخش مجزا با نام ترامپت پخش خواهد شد و باتوجه به اینکه بخش ترامپت ظرفیت پخش بین المللی دارد و مقرر شده این بخش دوبله عربی و اینگلیسی شود.

استاندار خراسان رضوی در نشستی با عوامل سریال با عرض معذرت گفت: کشور از خراسان توقع زیاد دارد نه زیادی؛ درحال حاضر هم ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که اگر نگاه جامع تری داشته باشیم و دستگاه‌های متولی کنار هم قراربگیرند می‌توانند قدم‌های موثری بردارند.

غلامحسین مظفری افزود: گاهی هماهنگی، انسجام، مدیریت، همراهی و درک درست از موضوعات وجود ندارد، در شرایطی که منابع در اختیار اندک و محدود نیست.

او با اشاره به اینکه در خراسان استودیو‌های باکیفیت و خوبی می‌توان ایجاد کرد، گفت: صداوسیما و اتاق بازرگانی جلسات مفیدی را برلی رسیدن به تفاهم تشکیل داده بودند که باید مجدد این جلسات با جدیت پیگیری شود تا به تفاهمات خوبی برسند.