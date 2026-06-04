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سریال با عرض معذرت که اکنون در مرحله تولید فصل دوم قرار دارد، محصول مرکز سیمرغ صداوسیما است که سال گذشته با بیش از ۱۰۰ بازیگر در ۲۳ موقعیت ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، طراح و تهیه کننده سریال با عرض معذرت گفت: از مهر ماه سال ۱۴۰۴ ساخت لوکیشنهای سریال آغاز شد و این فصل با ۴۵ بازیگر در ۱۴ موقعیت و لوکیشن در ۲۸ قسمت تولید و پس از ماه محرم و صفر از تلویزیون پخش خواهد شد.
رضا حاتمی وفا افزود: سریال با عرض معذرت آیتم محور است و موضوعات سریال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی است. هدف سریال نقد مسئولین و مردم است.
وی گفت:با طراحی اتاق بیزی کاخ سفید، در حوزه بین الملل موقعیت ترامپ شکل گرفت و قرار است با طنز ایرانی به متناقض گوییها و رفتارها و دشمنیهای ترامپ درخصوص ایران پرداخته شود.
طراح و تهیه کننده سریال با عرض معذرت گفت: بخش ترامپ علاوه بر پخش از مجموعه با عرض معذرت، به صورت یک بخش مجزا با نام ترامپت پخش خواهد شد و باتوجه به اینکه بخش ترامپت ظرفیت پخش بین المللی دارد و مقرر شده این بخش دوبله عربی و اینگلیسی شود.
استاندار خراسان رضوی در نشستی با عوامل سریال با عرض معذرت گفت: کشور از خراسان توقع زیاد دارد نه زیادی؛ درحال حاضر هم ظرفیتهای بسیار خوبی وجود دارد که اگر نگاه جامع تری داشته باشیم و دستگاههای متولی کنار هم قراربگیرند میتوانند قدمهای موثری بردارند.
غلامحسین مظفری افزود: گاهی هماهنگی، انسجام، مدیریت، همراهی و درک درست از موضوعات وجود ندارد، در شرایطی که منابع در اختیار اندک و محدود نیست.
او با اشاره به اینکه در خراسان استودیوهای باکیفیت و خوبی میتوان ایجاد کرد، گفت: صداوسیما و اتاق بازرگانی جلسات مفیدی را برلی رسیدن به تفاهم تشکیل داده بودند که باید مجدد این جلسات با جدیت پیگیری شود تا به تفاهمات خوبی برسند.