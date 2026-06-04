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محافل و شخصیتهای مختلف عراقی با گرامیداشت یاد و اندیشههای امام خمینی (ره)، مقاومت ملت ایران در برابر تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را ستودند و بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمانهای امت اسلامی تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ سالروز رحلت امام خمینی (ره) بار دیگر نام و یاد بنیانگذار انقلاب اسلامی را در عراق زنده کرد. در این مناسبت که در شهرهای کربلا و بغداد برگزار شد، شخصیتهای مختلف عراقی ضمن گرامیداشت یاد و اندیشههای امام خمینی (ره)، مقاومت ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی را ستودند و بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمانهای امت اسلامی تأکید کردند.