رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار با جمعی از نوجوانان زائر بیت‌الله الحرام، حضور در این سفر معنوی در سنین نوجوانی را نعمتی بزرگ دانست و بر بهره‌گیری از فرصت حج برای رشد معنوی، اخلاقی و اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در دیدار با نوجوانانی که به سرزمین وحی مشرف شده‌اند، اظهار کرد: قدر این لحظات ارزشمند را که به خواست و اراده الهی توفیق حضور در سرزمین حج نصیب شما شده است، بدانید.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در فراهم کردن زمینه این سفر معنوی افزود: همین که خانواده‌های شما اهتمام داشته‌اند تا در این سن و سال به حج مشرف شوید، نعمتی بزرگ و ارزشمند است؛ چرا که بسیاری از افراد، حتی با وجود برخورداری از توان مالی و امکانات لازم، چنین رویکردی را در زندگی خود دنبال نمی‌کنند.

رشیدیان ادامه داد: حج به انسان می‌آموزد که مظهر صفات الهی باشد؛ رحمان و رحیم شود، دستگیر و یاری‌رسان دیگران باشد و با مهربانی و عطوفت با بندگان خدا رفتار کند.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر آثار تربیتی و معنوی این فریضه الهی تصریح کرد: بازگشت شما به میهن اسلامی باید به گونه‌ای باشد که نور حج، که همان نورانیت انسان موحد و خداجو است، به خانواده، دوستان و جامعه پیرامون شما منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه در این شرایط موفق شده‌اید به حج مشرف شوید و این سفر معنوی و اثرگذار را تجربه کنید، نشان‌دهنده نگاه تعالی‌بخش و توجه به رشد معنوی در مسیر زندگی شما و خانواده‌هایتان است.