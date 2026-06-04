مردم ولایتمدار و غیور شهرستان فیروزکوه در نود و پنجمین شب قرار مردمی، با تجمعی باشکوه و حماسی، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای، بر ادامه راه ایشان و پایداری در مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نود و پنجمین شب از سلسله اجتماعات ایستادگی، پیر و جوان با چشمانی اشک‌بار اما قدم‌هایی استوار گرد هم آمدند تا بگویند پرچمی که امام خامنه‌ای برافراشته بود، هرگز بر زمین نخواهد ماند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای ضد استکباری، ضمن محکوم کردن جنایت مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا، اعلام کردند که خون پاک رهبر شهید انقلاب، جانی تازه در رگ‌های نهضت مقاومت دمیده است. در پایان این مراسم، میثاق‌نامه‌ای در بیعت مجدد با آرمان‌های نظام و اطاعت از رهبری جدید قرائت شد که با فریادهای تکبیر حاضرین مورد تأیید قرار گرفت.