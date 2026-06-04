به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رضا محمدی در همایش جوانی جمعیت شهرستان کلیبر با اشاره به آمار‌های جمعیتی گفت:در ۲ ماهه نخست امسال آمار ولادت ۸۰ و آمار وفات ۷۸ نفر بوده و در برابر ۳۷ ازدواج ۱۴ طلاق ثبت شده است.

محمدی با بیان اینکه از ۳۹ متقاضی تایید شده در شهر کلیبر زمین به ۲۱ متقاضی واگذار شده و قرعه‌کشی برای واگذاری زمین به ۱۸ متقاضی دیگر ظرف یک ماه آینده پس از تسطیح زمین توسط بنیاد مسکن انجام خواهد شد.

وی درباره‌ واگذاری زمین‌های فرزندآوری در شهر آبش‌احمد گفت:در این شهر ۱۰ متقاضی واجد شرایط داریم که به دلیل مشکل در طرح هادی شهر واگذاری فعلاً متوقف مانده و راه‌ و شهرسازی فوراً باید با همکاری شهرداری نسبت به رفع این مشکل و واگذاری زمین اقدام کند.

فرماندار کلیبر با تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات عقب‌ افتاده‌ ازدواج و فرزندآوری از ادارات ورزش و جوانان و کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواست در اسرع وقت پیگیر پرداخت تسهیلاتی باشند که ۶ ماه از موعدشان گذشته و هنوز پرداخت نشده‌اند.

ناصر رهبر مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با بیان این که استان آذربایجان شرقی مقام سوم استان‌های کشور در پیری جمعیت را دارد گفت: برای عبور از بحران جمعیتی نیاز به فرزندآوری داریم که پیش‌نیاز آن ازدواج است..

وی گفت:از ۴۶ میلیون نفر جمعیت بین ۱۹ تا ۴۹ سال کشور ۱۸ میلیون نفر مجردند و ۱.۵ میلیون نفر از این تعداد به سن تجرد قطعی رسیده‌اند.

گفتنی است در حاشیه این همایش سند زمین سه خانواده چهار فرزندی به عنوان نمادین اعطا شد و از تعدادی از فعالین حوزه جوانی جمعیت تقدیر و تجلیل به عمل آمد.