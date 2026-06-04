رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود تصریح کرد، غدیر دعوت به حکمرانی بر پایه عدالت، کرامت انسان و خدمت بی‌منت به مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در این پیام که چهارشنبه شب ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ و همزمان با شب عید غدیر منتشر شده، نوشته است: «امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «مردم یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو در آفرینش.»

رئیس جمهور ادامه داده است: غدیر، دعوت به حکمرانی بر پایه عدالت، کرامت انسان و خدمت بی‌منت به مردم است. این راهی است که ایران برای پیشرفت و سربلندی به آن نیاز دارد.