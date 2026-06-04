به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در فضای آکنده از عطر شهادت و پایداری، جمع کثیری از مردم در نود و پنجمین شب متوالی از «قرار ایستادگی»، در میدان اصلی شهرری گرد هم آمدند. این تجمع که با اندوه جانکاه شهادت رهبر معظم انقلاب همراه بود، به نمادی از «ثبات قدم» ملت در مسیر حق تبدیل شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و پرچم‌های مقاومت، اعلام کردند که شهادت فرمانده، نه تنها خللی در اراده آنها ایجاد نمی‌کند، بلکه شعله‌های مقاومت را برافروخته‌تر خواهد ساخت. حاضرین در پایان این تجمع با سر دادن شعار‌های لبیک یا خامنه‌ای، بر تداوم راه ولایت و اطاعت از رهبری جدید تأکید کردند.