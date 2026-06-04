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معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر از ابلاغ الزام دریافت گواهی بازرسی در مبدأ برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوالقاسم محمدزاده افزود: با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای سلامت و کیفیت کالاهای سفره مردم و همچنین پیشگیری از ضایع کردن حقوق تولیدکنندگان ناشی از ورود کالاهای فاقد کیفیت، همه شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی موظفند پیش از حمل کالا، نسبت به دریافت گواهی بازرسی در مبدأ از شرکتهای بازرسی معتبر و بینالمللی مورد تایید سازمان ملی استاندارد اقدام نمایند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع بیان کرد: این الزامات علاوه بر مشکلات بهداشتی و استاندارد، باعث افزایش زمان ترخیص کالا در مبادی ورودی، رسوب کالا در بنادر و گمرکات و اشغال فضاهای انبارش، تحمیل هزینههای مضاعف و سنگین به زنجیره تأمین شده است که در نهایت باعث فشار بر قیمت تمامشده و حقوق مصرفکننده میشود.