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برداشت عسل بهاره در استان بوشهر تا پایان خرداد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر دارای پانصد و ۶۰ نفر زنبوردار و ۱۰۰ هزار کلنی پرورش زنبور است، گفت: در مجموع سالانه در ۲ نوبت بهاره و پاییزه هزار و ۶۰۰ تن عسل تولید میشود.
ابوتراب نکیسا افزود: زمان برداشت عسل بهاره از ابتدای فروردین تا پایان خرداد و زمان برداشت عسل پاییزه هم از اوایل آبان تا اواخر آذرماه است.
وی گفت: استان بوشهر به دلیل آب و هوای معتدل ۹ ماه از سال میزبان زنبورداران است و سالانه حدود هزار نفر زنبوردار از سایر استانها برای پرورش زنبور عسل به استان بوشهر میآیند.
نکیسا با بیان اینکه به طور کلی سالانه در استان بوشهر ۳ هزار و ۵۰۰ تن عسل تولید میشود، اضافه کرد: عسل کنار استان بوشهر علاوه بر اینکه ثبت نشان جغرافیایی شده یک نشان محبوب است که در کشور خواهان بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تمام حلقههای پرورش زنبور عسل و صنعت زنبورداری در استان وجود دارد و در زمینه بسته بندی عسل هم متقاضیان بسیاری پیش قدم شدهاند تا در این حوزه هم استان بوشهر توسعه یابد.