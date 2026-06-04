به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر دارای پانصد و ۶۰ نفر زنبوردار و ۱۰۰ هزار کلنی پرورش زنبور است، گفت: در مجموع سالانه در ۲ نوبت بهاره و پاییزه هزار و ۶۰۰ تن عسل تولید می‌شود.

ابوتراب نکیسا افزود: زمان برداشت عسل بهاره از ابتدای فروردین تا پایان خرداد و زمان برداشت عسل پاییزه هم از اوایل آبان تا اواخر آذرماه است.

وی گفت: استان بوشهر به دلیل آب و هوای معتدل ۹ ماه از سال میزبان زنبورداران است و سالانه حدود هزار نفر زنبوردار از سایر استان‌ها برای پرورش زنبور عسل به استان بوشهر می‌آیند.

نکیسا با بیان اینکه به طور کلی سالانه در استان بوشهر ۳ هزار و ۵۰۰ تن عسل تولید می‌شود، اضافه کرد: عسل کنار استان بوشهر علاوه بر اینکه ثبت نشان جغرافیایی شده یک نشان محبوب است که در کشور خواهان بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تمام حلقه‌های پرورش زنبور عسل و صنعت زنبورداری در استان وجود دارد و در زمینه بسته بندی عسل هم متقاضیان بسیاری پیش قدم شده‌اند تا در این حوزه هم استان بوشهر توسعه یابد.