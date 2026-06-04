بازار‌های سهام آسیا در آغاز معاملات روز پنج‌شنبه در پی تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی با کاهش قابل توجه مواجه شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ شاخص گسترده سهام آسیا-اقیانوسیه (به جز ژاپن) حدود ۰.۸ درصد کاهش یافت و بازار‌های ژاپن و کره جنوبی نیز تحت تأثیر فضای «ریسک‌گریز» سرمایه‌گذاران افت کردند. شاخص نیکی ژاپن ۱.۳ درصد و بازار سهام کره جنوبی نیز حدود ۲ درصد کاهش را ثبت کرد.

در بازار‌های جهانی، معاملات وال‌استریت نیز شب گذشته با افت همراه بود و شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۰.۷ درصد کاهش یافت. همزمان قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه روندی صعودی را تجربه کرد.

کارشناسان بازار‌های مالی اعلام کردند فضای مبهم سیاسی و ادامه تبادل درگیری میان تهران و واشنگتن موجب افزایش نوسانات در بازار‌ها شده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است.

در بازار انرژی، قیمت نفت برنت در معاملات روز پنج‌شنبه با نوسان همراه بود. همچنین در بازار ارز، ین ژاپن و دلار آمریکا در واکنش به اظهارات بانک‌های مرکزی و انتظارات سیاست پولی با تغییرات محدود مواجه شدند.

از سوی دیگر، در بازار رمزارز‌ها نیز بیت‌کوین کاهش و اتریوم افزایش نسبی را تجربه کرد، در حالی که طلا همچنان در محدوده قیمتی بالای خود باقی مانده است.

تحلیلگران تأکید کرده‌اند ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب تداوم فشار بر بازار‌های مالی جهانی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کم‌ریسک شود.