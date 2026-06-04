طوفان «جانگمی» با بارش‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها، مناطق وسیعی از ژاپن از جمله کلان‌شهر توکیو را تحت تأثیر قرار داد و موجب اختلال در حمل‌ونقل هوایی و ریلی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این طوفان که ابتدا در استان واکایاما در غرب ژاپن به خشکی رسید، در ادامه باعث صدور هشدار‌های سطح بالا برای خطر سیلاب در چندین منطقه شد.

مقام‌های هواشناسی اعلام کردند: برخی رودخانه‌ها از جمله رود «کوزا» به مرز طغیان رسیدند و هشدار‌های تخلیه اضطراری برای ساکنان مناطق پرخطر صادر شد.

بر اساس این گزارش؛ بارش‌های سنگین در منطقه توکیو و استان‌های اطراف مانند چیبا و کاناگاوا ادامه دارد و خطر رانش زمین و سیلاب همچنان وجود دارد. مقامات ژاپنی همچنین از وقوع آب‌گرفتگی خیابان‌ها، سقوط درختان و رانش زمین در مناطق مختلف از کیوشو تا کانتو خبر داده‌اند.

در پی این شرایط، شرکت‌های هواپیمایی ژاپن تمامی پرواز‌های صبحگاهی فرودگاه هانه‌دا در توکیو را لغو کردند و برخی خدمات ریلی نیز متوقف شد.

سازمان هواشناسی ژاپن هشدار داد در صورت ادامه بارش‌ها و شکل‌گیری مجدد نوار‌های بارشی شدید، میزان بارندگی در برخی مناطق می‌تواند به سطح خطرناک‌تری برسد.

مقام‌های محلی از مردم خواسته‌اند هشدار‌های تخلیه را جدی بگیرند و از حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.