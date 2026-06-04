به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ مقام‌های این کشور اعلام کردند افزایش قیمت نفت و گاز در پی ناامنی در منطقه و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را به شدت افزایش داده است.

تایلند بخش قابل توجهی از نفت خام و گاز طبیعی مورد نیاز خود را از کشور‌های خاورمیانه وارد می‌کند و به همین دلیل از نوسانات بازار انرژی تأثیر مستقیم می‌پذیرد.

بر اساس این گزارش، بخش‌های صنعتی، حمل‌ونقل، کشاورزی، صادرات و گردشگری بیشترین آسیب را از تداوم بحران متحمل خواهند شد. صنایع وابسته به نفت و مواد پتروشیمی، خودروسازی و تولید لوازم خانگی با افزایش هزینه مواد اولیه مواجه شده‌اند و در بخش کشاورزی نیز نگرانی‌هایی درباره کمبود کود‌های شیمیایی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید وجود دارد.

شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند همچنین از کاهش تقاضا در بازار‌های خاورمیانه برای کالا‌های تایلندی و افت ورود گردشگران این منطقه خبر داد. به گفته این شورا، ادامه بحران می‌تواند موجب افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، نوسان در بازار‌های مالی و فشار بر ارزش پول ملی تایلند شود.

مقام‌های تایلندی تأکید کردند: دولت با استفاده از یارانه‌های انرژی و برخی سیاست‌های حمایتی در تلاش برای کنترل آثار بحران است، اما در صورت طولانی شدن درگیری‌ها، محدودیت منابع مالی دولت می‌تواند روند مقابله با پیامد‌های اقتصادی را دشوارتر کند.