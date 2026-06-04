گزارش‌ها از ژاپن حاکی است همزمان با افزایش جمعیت مسلمانان در این کشور، موارد اسلام‌هراسی، انتشار نفرت‌پراکنی در فضای مجازی و آزار جوامع مسلمان افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور به نقل از رسانه‌های ژاپنی؛ ناظران و فعالان اجتماعی می‌گویند تبعیض علیه ساکنان خارجی در ژاپن که پیش‌تر عمدتاً متوجه کره‌ای‌ها و برخی اقلیت‌های دیگر بود، اکنون مسلمانان را نیز به طور فزاینده‌ای هدف قرار داده است.

بر اساس آمار منتشر شده، جمعیت مسلمانان ژاپن در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۲۰ هزار نفر رسیده که نسبت به ۲۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۹ رشد چشمگیری داشته است. همچنین شمار مساجد در این کشور اکنون از ۱۶۰ مسجد فراتر رفته است.

در ماه‌های اخیر، انتشار شایعات و اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی درباره مسلمانان افزایش یافته و برخی مساجد با موجی از تماس‌ها و پیام‌های توهین‌آمیز مواجه شده‌اند. در این پیام‌ها عباراتی همچون «ژاپن نیازی به مسجد ندارد» به چشم می‌خورد.

همچنین گزارش‌هایی از آزار و اذیت مسلمانان در مناطق مختلف ژاپن منتشر شده است. از جمله در استان کاناگاوا، اعتراض‌ها و مزاحمت‌هایی در ارتباط با ساخت یک مسجد جدید شکل گرفته و در استان هوکایدو نیز چندین آتش‌سوزی مشکوک در یک مسجد و یک مرکز تجاری متعلق به شهروندان پاکستانی رخ داده است.

رهبران جوامع اسلامی در ژاپن تأکید می‌کنند که طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند ارتباط سازنده‌ای با جوامع محلی برقرار کنند و حتی مساجد به مرکزی برای آموزش قوانین و آداب زندگی در ژاپن تبدیل شده‌اند.

با این حال، بسیاری از مسلمانان ساکن ژاپن از افزایش ناگهانی فضای خصمانه ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی نیز هشدار داده‌اند که تداوم این روند ممکن است به خشونت‌های فیزیکی علیه مسلمانان منجر شود.

کارشناسان مسائل اجتماعی، گسترش شایعات در شبکه‌های اجتماعی را یکی از عوامل اصلی افزایش نگرانی‌ها و سوءبرداشت‌ها درباره مسلمانان می‌دانند.