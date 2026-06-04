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مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حرم مطهر امام خمینی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ویژهبرنامه بزرگداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با شعار «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبری» با حضور پرشور و میلیونی قشرهای مختلف مردم، موکبداران و شخصیتهای برجسته لشکری و کشوری در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شد.
مراسم امسال که با عید سعید غدیر خم مصادف شده است، با قرائت کلامالله مجید و مرثیهسرایی مداحان اهلبیت (ع) همراه خواهد بود.
براساس اعلام قبلی ستاد مرکزی بزرگداشت، یکی از مهمترین بخشهای این رویداد، قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
در این مراسم جمعی از مقامات لشکری و کشوری از جمله حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی یادگار امام خمینی،، حسین شریعتمداری مدیر مسوول کیهان، سید علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، سردار پاسدار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله، سردار پاسدار حسین معروفی،، حجت الاسلام محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، حمید انصاری، الاسلام محمد محمدیان رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت امام حضور داشتند.