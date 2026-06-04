پخش زنده
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شبکه تهران سیما، پنجشنبه، ۱۴ خرداد به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم، دو ویژهبرنامه زنده را در دو نوبت صبح و بعدازظهر روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پخش این برنامهها از حوالی ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد یافت. نوبت دوم پخش نیز از حوالی ساعت ۱۶ شروع میشود و تا ساعت ۲۰ روی آنتن خواهد بود.
در بخش نخست که با محوریت بزرگداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) پخش میشود برنامههایی از جمله دعوت از شخصیتها و مسئولان، پخش نماهنگهای مناسبتی و برقراری ارتباط زنده با حرم مطهر امام خمینی (ره) پیشبینی شده است.
بخش دوم برنامه نیز به مناسبت عید سعید غدیر خم و همزمان با راهپیمایی غدیر طراحی شده است.
در این بخش، ارتباط زنده با مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی، گفتوگوی تلفنی با مسئولان، حضور کارشناسان مذهبی برای تبیین واقعه غدیر، پخش گزارشهای مردمی و نمایش نماهنگهای مرتبط با عید غدیر انجام خواهد شد.