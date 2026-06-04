آمریکا در تازه‌ترین اقدام تجاری خود، مالزی را در فهرست کشور‌هایی قرار داده است که به گفته واشنگتن در جلوگیری از ورود کالا‌های تولید شده با «کار اجباری» ناکام بوده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند به اعمال تعرفه‌های جدید بر صادرات این کشور منجر شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) مدعی شده ۶۰ اقتصاد جهان نتوانسته‌اند ممنوعیت مؤثر واردات کالا‌های تولید شده با کار اجباری را اجرا کنند. بر اساس این ارزیابی، مالزی در کنار کشور‌هایی همچون چین، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، فیلیپین و انگلیس در فهرست کشور‌های مشمول قرار گرفته است.

بر اساس پیشنهاد جدید واشنگتن، کشور‌هایی که سازوکار مشخصی برای ممنوعیت واردات کالا‌های مرتبط با کار اجباری ندارند، ممکن است با تعرفه اضافی ۱۲.۵ درصدی بر صادرات خود به بازار آمریکا مواجه شوند. همچنین برای کشور‌هایی که بخشی از این مقررات را اجرا کرده یا متعهد به اجرای آن شده‌اند، تعرفه‌ای معادل ۱۰ درصد پیشنهاد شده است.

این دومین اقدام تجاری اخیر واشنگتن علیه مالزی به شمار می‌رود. آمریکا پیش‌تر نیز تحقیقاتی را درباره ظرفیت مازاد تولید و برخی رویه‌های صنعتی در تعدادی از کشورها، از جمله مالزی، آغاز کرده بود.

کارشناسان معتقدند در صورت اجرای تعرفه‌های جدید، برخی بخش‌های صادراتی مالزی به‌ویژه صنایع تولیدی و نساجی ممکن است با افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری در بازار آمریکا مواجه شوند.