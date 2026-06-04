تهیه‌کننده ویژه‌برنامه رادیویی «در امتداد خرداد» که از رادیو صبا پخش می‌شود، از طراحی ساختاری روایی برای بازخوانی سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا عزتی در گفت‌وگویی با اشاره به شعار این برنامه «روز‌های ماندگار تاریخ، الگوی ایران امروز» گفت: خرداد در تقویم ایران ماهی سرنوشت‌ساز است و دو مناسبت مهم ۱۴ و ۱۵ خرداد در حافظه تاریخی مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارند.

ما در «در امتداد خرداد» تلاش کرده‌ایم این روز‌ها را نه صرفاً به‌عنوان یک مناسبت تقویمی، بلکه به‌عنوان الگویی برای امروز جامعه بازخوانی کنیم.

وی درباره ساختار برنامه توضیح داد: فرم برنامه بر اساس ورق خوردن یک تقویم طراحی شده است؛ هر صفحه از این تقویم روایتی از یک بخش تاریخ را برای مخاطب بازگو می‌کند.

به گفته عزتی، در بخش مربوط به ۱۴ خرداد ابتدا به اهمیت این روز در تاریخ معاصر ایران پرداخته می‌شود و سپس در قالب یک آیتم مستند کوتاه، مروری بر زندگینامه امام خمینی (ره) خواهیم داشت.

در ادامه نیز سیره اخلاقی و سبک زندگی ایشان با همراهی کارشناس بررسی می‌شود و بخشی از برنامه به معرفی آثار ادبی و هنری منتشر شده در وصف امام خمینی (ره) اختصاص دارد که در قالب گفت‌و‌گو با شاعر یا نویسنده این حوزه ارائه می‌شود.‌

تهیه‌کننده «در امتداد خرداد» درباره بخش مربوط به قیام ۱۵ خرداد نیز گفت: در ابتدای این بخش، به تاریخچه و چرایی اهمیت ۱۵ خرداد در تاریخ معاصر ایران پرداخته می‌شود و اینکه چرا این روز به‌عنوان یکی از نقاط عطف شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) شناخته می‌شود.

سپس آیتمی با عنوان «برگی از تاریخ» پخش خواهد شد که مستندی کوتاه از وقایع آن روز و واکنش مردم در شهر‌های مختلف را روایت می‌کند.

وی ادامه داد: در صفحه بعدی، اهداف و دستاورد‌های قیام ۱۵ خرداد مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای اینکه مخاطب با فضای آن دوران بیشتر آشنا شود، با کارشناس تاریخ انقلاب یا فردی که خاطراتی از آن دوره دارد گفت‌و‌گو خواهیم کرد. همچنین در بخش دیگری از برنامه، به آثار ادبی و هنری مرتبط با این قیام از جمله کتاب‌ها و اشعار پرداخته می‌شود و در این زمینه نیز با یکی از نویسندگان یا شاعران این حوزه صحبت خواهیم کرد.

‌عزتی در پایان درباره بخش جمع‌بندی برنامه گفت: در صفحه پایانی این تقویم تلاش می‌کنیم پیوندی میان قیام ۱۵ خرداد و جلوه‌های اتحاد و همبستگی مردم در مقاطع حساس تاریخ معاصر برقرار کنیم.

در واقع این بخش به این موضوع می‌پردازد که روحیه ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ارزش‌ها که در قیام ۱۵ خرداد شکل گرفت، چگونه در دوره‌های مختلف تداوم پیدا کرده است.

از همین منظر، به همبستگی و حضور مردم در صحنه در مقاطع دشوار نیز اشاره می‌شود تا نشان دهیم آن روحیه تاریخی همچنان زنده است و می‌تواند الهام‌بخش امروز جامعه ایرانی باشد.

«در امتداد خرداد» روز‌های ۱۴و ۱۵ خرداد ساعت ۷:۳۰ به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و با اجرای مهدی پر تقدیم مخاطبان می‌شود.