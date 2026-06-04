مراسم ویژه‌ای به مناسبت سی و هفتمین سالگرد رحلت ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم ویژه‌ای به مناسبت سی و هفتمین سالگرد رحلت ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در کشورهای مختلف برگزار شد.

برگزاری مراسم سالگرد رحلت امام خمینی (ره) در سفارت ایران در کابل

در این مراسم که با حضور کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مقیم کابل و ارگان‌های وابسته برگزار شد، سخنرانان ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و کارنامه درخشان امام راحل را مورد بحث قرار دادند.

پخش ویدیو‌هایی به این مناسبت و قرائت اشعاری در وصف این امام همام از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

شرکت کنندگان، یاد امام راحل را گرامی داشتند و بر پیروی از اندیشه‌های ایشان تأکید کردند.

سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و گرامیداشت شهدای میناب در کوالالامپور



مراسم سالگرد ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب با حضور جمعی از مقامات، دیپلمات‌ها و اندیشمندان در موزه هنر‌های اسلامی مالزی در کوالالامپور برگزار شد.

در این مراسم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، شماری از سفرای خارجی و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی مالزی حضور داشتند. سخنرانان با اشاره به نقش تاریخی امام خمینی (ره) در احیای هویت اسلامی، تقویت روحیه استقلال‌خواهی ملت‌ها و حمایت از آرمان فلسطین، بر تداوم اثرگذاری اندیشه‌های ایشان در جهان اسلام تأکید کردند.

ولی‌الله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در این مراسم گفت: نام امام خمینی (ره) با عزت اسلام و بیداری ملت‌ها گره خورده است و ایشان احیاگر هویت دینی و معنوی ملت ایران و مدافع محرومان و کرامت انسانی بودند.

همچنین دکتر سید حمید البر وزیر امور خارجه سابق مالزی، امام خمینی (ره) را رهبری عدالت‌خواه توصیف کرد که با ایستادگی در برابر ظلم، مفهوم استقلال و کرامت انسانی را در سطح جهانی برجسته ساخت.

در ادامه این مراسم، کارشناسان و اندیشمندان در میزگردی تخصصی به بررسی اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره) پرداختند و حمایت از مسئله فلسطین را از محور‌های اصلی تفکر ایشان عنوان کردند.

دکتر حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی نیز با اشاره به استمرار حمایت امام خمینی (ره) از مردم فلسطین در دوره‌های مختلف، بر تداوم این رویکرد در سال‌های پس از ایشان تأکید کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد و از کتاب «میناب ۱۶۸؛ کودکان در شعله‌های آتش» رونمایی به عمل آمد.

در پایان این آیین، در بیانیه‌ای بر ضرورت بازخوانی آموزه‌های امام خمینی (ره) در حوزه عدالت، ایثار، مقاومت و استقلال ملت‌ها تأکید شد.