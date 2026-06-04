

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله دوم مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ، مریم کاظمی در ماده پرش سه گام موفق شد با ثبت رکورد ۱۳.۴۶ متر، رکورد ملی این ماده را ارتقا دهد.

مریم کاظمی پیش از این نیز با رکورد ۱۳.۲۹ متر رکورددار این ماده بود. او با ثبت این نتیجه جایزه نقدی ۳۰۰ میلیون ریالی تعیین شده از سوی فدراسیون دو و میدانی را نیز از آن خود کند.

ریحانه مبینی در ماده پرش طول نیز با پرشی به طول ۶.۴۷ متر ضمن کسب عنوان نخست در این ماده به جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی رسید.

نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

پرتاب چکش:

۱- زهرا عرب رستمی – تهران – ۵۳.۸۴ متر

۲- هستی سیاه منصوری – تهران – ۴۸.۷۶ متر

۳- مهدیه حکمت سرا – مرکزی – ۴۸.۴۲ متر

۱۰۰ متر بامانع:

۱- فائزه آشورپور – گلستان – ۱۳.۷۹ ثانیه

۲- فائزه طباطبایی – گلستان – ۱۴.۱۷ ثانیه

۳- الناز موسایی – تهران – ۱۵.۱۹ ثانیه

پرش ارتفاع:

۱- فاطمه محیطی‌زاده – تهران – ۱.۷۰ متر

۲- صبا خراسانی – تهران – ۱.۷۰ متر

۳- فاطمه سرافراز – یزد – ۱.۶۵ متر

پرش سه گام:

۱- مریم کاظمی – یزد – ۱۳.۴۶ متر

۲- نازنین مالکی – ۱۱.۴۴ متر

۳- فاطمه عرب رستمی – تهران – ۱۱.۲۴ متر

۱۵۰۰ متر:

۱- پریچهر شاهی – تهران – ۴:۳۸.۶۹ دقیقه

۲- مریم محمودی – زنجان – ۵:۰۵.۳۱ دقیقه

۳- ثنا تراب‌زاده – تهران – ۵:۱۳.۱۸ دقیقه

۲۰۰ متر:

۱- پردیس عبدالمحمدی – البرز – ۲۴.۱۱ ثانیه

۲- آرزو محمدرضایی – خراسان رضوی – ۲۵.۴۱ ثانیه

۳- فاطمه صفرزاده – اصفهان – ۲۵.۸۳ ثانیه

پرتاب نیزه:

۱- مانا حسینی – البرز – ۴۵.۸۴ متر

۲- فاطمه محیطی‌زاده – تهران – ۳۷.۱۶ متر

۳- الناز موسایی – تهران – ۳۲.۷۰ متر

۸۰۰ متر:

۱- نگین عدالت – تهران – ۲:۰۹.۴۰ دقیقه

۲- نگین ولی‌پور – اصفهان – ۲:۱۹.۵۲ دقیقه

۳- سحر مهاجری – زنجان – ۲:۲۳.۸۷ دقیقه

پرش بانیزه:

۱- مهسا میرزا طبیبی – تهران – ۳.۹۰ متر

۲- فاطمه خدایی – یزد – ۳.۴۰ متر

۳- یسنا بهمردی – تهران – ۳.۲۰ متر

۱۰۰ متر:

۱- ساناز امیری‌پور – یزد – ۱۲.۳۱ ثانیه

۲- حمید اسماعیل‌نژاد – خراسان رضوی – ۱۲.۴۷ ثانیه

۳- فاطمه محبی – تهران – ۱۲.۷۶ ثانیه

پرش طول:

۱- ریحانه مبینی – اصفهان – ۶.۴۷ متر

۲- فاطمه محیطی‌زاده – تهران – ۶.۰۷ متر

۳- مارال عطاردی – تهران – ۵.۷۷ متر

۴۰۰ متر:

۱- زهرا زارعی – کرمان – ۵۲.۷۱ ثانیه

۲- مریم محبی – تهران – ۵۵.۱۳ ثانیه

۳- هاجر صفرزاده – اصفهان – ۵۵.۸۴ ثانیه

۴۰۰ متر بامانع:

۱- کژان رستمی – کردستان – ۱:۰۰.۳۷ دقیقه

۲- نازنین عیدیان – تهران – ۱:۰۰.۶۹ دقیقه

۳- ثمین جعفرزاده – آذربایجان شرقی – ۱:۰۲.۶۷ دقیقه

همچنین در بخش مردان گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان با شرکت ۱۰۲ ورزشکار به میزبانی استان البرز در ورزشگاه دکتر شریعتی شهرستان کرج برگزار شد.

نتایج برترین‌ها به شرح زیر است:

۱۱۰ متر بامانع:

۱- یاسین گلمحمدی – همدان – ۱۴.۱۴ ثانیه

۲- امیرمهدی رضوانی – خراسان رضوی – ۱۴.۳۱ ثانیه

۳- امیرمحمد سلیمانی – تهران – ۱۴.۵۴ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- محمدرضا بهروزی – مرکزی – ۱۰.۶۵ ثانیه

۲- پویا خلیلی – البرز – ۱۰.۷۶ ثانیه

۳- فراز فروتن نیا – مرکزی – ۱۰.۷۹ ثانیه

۲۰۰ متر:

۱- سینا نجفی – تهران – ۲۰.۹۲ ثانیه

۲- بنیامین یوسفی – فارس – ۲۱.۱۲ ثانیه

۳- محمدرضا باقری – مرکزی – ۲۲.۳۲ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- میلاد ناصح جهانی – آذربایجان شرقی – ۴۷.۰۹ ثانیه

۲- هادی شاهمرادی – ایلام – ۴۷.۱۸ ثانیه

۳- علی امیریان – سیستان و بلوچستان – ۴۷.۴۱ ثانیه

۸۰۰ متر:

۱- سبحان احمدی – کرمانشاه – ۱:۵۰.۵۱ دقیقه

۲- سجاد میدانی – آذربایجان شرقی – ۱:۵۳.۶۳ دقیقه

۳- امید امیریان – سیستان و بلوچستان – ۱:۵۵.۵۲ دقیقه

۱۵۰۰ متر:

۱- حسین نوری – اصفهان – ۳:۴۶.۸۳ دقیقه

۲- امیر فرزام صفری – کرمانشاه – ۳:۵۹.۰۰ دقیقه

۳- پوریا حسنی – قم – ۴:۰۵.۱۶ دقیقه

۳۰۰۰ متر بامانع:

۱- سمیر اقبالی – تهران – ۸:۵۷.۲۷ دقیقه

۲- خلیل ناصری – ایلام – ۹:۳۳.۶۶ دقیقه

۳- بهروز مصطفوی – اصفهان – ۱۰:۱۱.۷۹ دقیقه

پرتاب نیزه:

۱- یونس یوسف وند – البرز – ۷۱.۶۰ متر

۲- مصطفی نیکخواه – کهگیلویه و بویر احمد – ۵۶.۰۰ متر

پرتاب دیسک:

۱- صادق صمیمی – چهارمحال و بختیاری – ۵۷.۳۰ متر

۲- حسین روزگار – فارس – ۵۴.۱۸ متر

۳- محمدرضا ضیایی – کهگیلویه و بویر احمدی – ۴۸.۸۲ متر