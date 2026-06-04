درحالی که حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه دارد، آمریکا مدعی شد که دولت لبنان و اسرائیل در مذاکرات واشنگتن به توافقی برای برقراری آتش‌بس دست یافتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دور چهارم مذاکرات بین نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن به پایان رسید و وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دو طرف بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند.

در بیانیه مشترکی که در پی تن دادن دولت لبنان به زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی منتشر شده، آمده است: آتش‌بس منوط به توقف کامل حملات حزب‌الله و تخلیۀ تمام عوامل آن از بخش جنوبی رودخانه لیتانی است.

این در حالی است که شامگاه چهارشنبه، نایب رئیس شورای سیاسی جنبش حزب الله لبنان تاکید کرد: تمام تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست مواجه خواهد شد و مقاومت در برابر تجاوز صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد.

محمود قماطی با بیان اینکه دولت لبنان بدون یک موضع ملی واحد وارد مذاکرات با رژیم صهیونیستی شد، افزود: آمریکا و اسرائیل هیچ حقی درباره سلاح‌های مقاومت ندارند، زیرا این یک موضوع داخلی لبنان است که ما در خصوص آن توافق داریم.

این عضو ارشد حزب‌الله با تاکید بر اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند مقاومت لبنان را مجبور به خلع سلاح کند، دولت کنونی لبنان را دولتی موقت و گذرا توصیف کرد و گفت مقاومت در لبنان ریشه‌دار و پایدار است.

قماطی با اشاره به اینکه همه دولت‌های قبلی لبنان بر خلاف دولت فعلی، از مقاومت حمایت کردند، تصریح کرد: ایران هم از ما به عنوان یک جنبش مقاومت علیه اشغالگری حمایت می‌کند و حزب الله مهره‌ای در دست هیچ کشوری نیست.