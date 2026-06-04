رژیم آل خلیفه در ادامه کارزار بازداشت‌های گسترده، روز چهارشنبه چندین تن از علما و شهروندان شیعه را بازداشت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع گزارش دادند که نیرو‌های وابسته به سازمان اطلاعات حکومت آل خلیفه پس از محاصره خانه‌های چندین نفر از علما و شهروندان بحرینی به آنها حمله و آنها را بدون ارائه هیچ دلیلی، دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، افزون بر این، ماموران اطلاعاتی رژیم بحرین، حاج مهدی سهوان از قاریان این کشور را از بازداشتگاه «حوض الجاف» به مکانی نامعلوم منتقل کردند، بدون اینکه خانواده یا وکیل او را از این اقدام مطلع کنند.

اخبار بحرین اضافه کرد که دستگیری علمای بحرین، درست قبل از ایام محرم انجام می‌شود و ادامه جنگ فرقه‌ای است که رژیم آل خلیفه علیه شیعیان بحرین به راه انداخته است.

بر اساس این گزارش، دستگیری‌های اخیر در بحرین به ویژه پس از تجاوز صهیونیستی - آمریکایی به ایران و موضع قاطع مردم بحرین در مخالفت با حضور مداوم پایگاه‌های نظامی آمریکایی در این کشور که حملات به خاک ایران از آنجا انجام شد و اصرار بحرینی‌ها بر مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، صورت گرفته است.

پیش از این، رژیم آل خلیفه بیش از ۴۰ عالم دینی شیعه و صد‌ها شهروند بحرین را با ادعای واهی جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران و تشکیل هسته‌های تروریستی وابسته به حزب‌الله لبنان دستگیر کرده بود.

رسانه‌های وابسته به دولت بحرین نیز گزارش دادند که ماموران امنیتی آل خلیه روز چهارشنبه ۱۵ نفر از شهروندان بحرینی را با ادعای همکاری با ایران بازداشت کرده‌اند.

بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ظلم در حق شیعیان این کشور به بهانه طرفداری از ایران را آغاز کرد.

پیشتر گروه‌های مقاومت و فعالان سیاسی در بحرین ضمن محکومیت دستگیری علمای شیعه، با هشدار به حکومت آل خلیفه خواستار آزادی فوری علمای بازداشت شده و توقف اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز علیه شیعیان در این کشور شده بودند.

مجمع جهانی اهل بیت (ع) نیز روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با صدور بیانیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی عمیق و با شدیدترین لحن، اقدام غیرقانونی، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور و نیز دستگیری تعدادی از علمای برجسته در آن کشور و لغو عضویت سه تن از نمایندگان پارلمان را محکوم کرد.