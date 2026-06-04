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رهبر کره شمالی در بازدید از یک مرکز جدید تولید سوخت هستهای خواستار گسترش ظرفیت اتمی این کشور در قالب برنامه جدید بلندمدت شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) روز پنجشنبه گزارش داد که کیم جونگ اون از یک مرکز تولید مواد هستهای که به تازگی عملیاتی شده، بازدید کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، کیم گفت که ظرفیت تولید هستهای کره شمالی در سالهای اخیر بیش از دو برابر شده است و خواستار گسترش بیشتر قابلیتهای هستهای تحت یک برنامه بلندمدت جدید شد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در فروردین ماه طی اظهاراتی در سئول گفت که کرهشمالی با افزایش فعالیت در تأسیسات کلیدی خود و احتمال افزودن یک تاسیسات جدید غنیسازی اورانیوم، پیشرفت «بسیار جدی» در تواناییهای خود برای ساخت سلاحهای هستهای داشته است.
گروسی همچنین گفت که آژانس ساخت یک تأسیسات جدید مشابه سالنهای غنیسازی یونگبیون را مشاهده کرده و بررسی ویژگیهای خارجی آن نشاندهنده گسترش قابلتوجه ظرفیت غنیسازی است.