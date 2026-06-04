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مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سفر به ریاض از پیشرفت در برنامه هستهای عربستان سعودی خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سفر به ریاض با «عبدالعزیز بن سلمان» وزیر انرژی عربستان سعودی دیدار و در مورد پیشرفت این کشور در برنامه هستهای غیرنظامی ریاض گفتوگو کرد.
گروسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای من مهم است که در عربستان سعودی باشم، زیرا ریاض در حال پیشبرد برنامه هستهای غیرنظامی خود است.»
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از این دیدار تاکید کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی به همکاری با عربستان سعودی برای تضمین اجرای ایمن و صلحآمیز این روند ادامه خواهد داد.
عربستان سعودی در سال ۲۰۱۰ با هدف تامین انرژی و تولید برق کشور از شهر هستهای ملک عبدالله رونمایی کرد. یکسال بعد، ریاض از قصد خود برای سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد دلاری برای احداث ۱۶ نیروگاه اتمی در سراسر کشور خبر داد.
این جاهطلبیها تا سال ۲۰۱۶ همچنان به قوت خود باقی ماند. در این سال عربستان، سانتریفیوژ تانگیترتون با ظرفیت ۳ مگافوت سانتریفیوژ ایون با ظرفیت ۳۵۰ کیلوفوت را در دانشگاه صنعت و معدن ملک فهد احداث کرد و هدف آن صرفا" آزمایشهای اولیه فیزیک هستهای بود. همچنین در سال ۲۰۱۷ تفاهمنامه مشترکی بین انجمن زمینشناسی عربستان و چین به منظور کشف و استخراج اورانیوم در هشت ناحیه عربستان منعقد شد.
در نوامبر ۲۰۱۸، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان از احداث اولین نیروگاه اتمی پژوهشی در کشور خبر داد و این به مثابه گامهای نخست برای توسعه برنامه اتمی ریاض بود.
نیویورکتایمز در سال ۲۰۲۰ در گزارشی مدعی شد که عربستان در حال احداث یک نیروگاه اتمی در نزدیکی ریاض است.
در اواخر سال ۲۰۲۲ عربستان از اولین نیروگاه هستهای خود رونمایی کرد. این نیروگاه با هدف تولید برق از انرژی هستهای احداث شد و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰ حجم تولید برق را به ۱۷ گیگاوات برساند.
در آن زمان، عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان مدعی شد که کشورش دارای ۹۰ هزار تن ذخیره اورانیوم است. در مقابل، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۰، مدعی شد که عربستان از سال ۲۰۱۷ حدود ۳۷ میلیارد دلار برای کشف اورانیوم در کشور هزینه کرده است؛ اما ذخایر موجود اورانیوم در کشور برای پیشبرد برنامه هستهای کافی نیست از این رو دور از انتظار نیست که ریاض برای جبران این کمبود به واردات اورانیوم روی بیاورد.