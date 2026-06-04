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مرکز اطلاع رسانی فلسطین در غزه از تشدید حملات توپخانهای و تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف این باریکه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از خبرنگار خود در غزه افزود که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شرقی شهر غزه را هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش، همزمان، خودروهای نظامی رژیم اشغالگر اسرائیل به سوی مناطق شرقی جبالیا در شمال نوار غزه تیراندازی کردند.
از سوی دیگر، تیراندازی گسترده خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب شرق میدان کویت، در جنوب محله الزیتون شهر غزه گزارش شده است.
همچنین خودروهای نظامی اشغالگران، شرق خانیونس در جنوب نوار غزه را هدف تیراندازی قرار دادند. مناطق شرقی شهر غزه نیز هدف حملات توپخانهای قرار گرفت.
در مرکز نوار غزه نیز توپخانه رژیم صهیونیستی شمال شرق اردوگاه البریج را گلوله باران کرد و همزمان گلوله منور در این منطقه شلیک شد.