در چهارمین روز پیاپی حمله دشمن صهیونیستی به کارکنان و مراکز درمانی لبنان، یکی از نیروهای اورژانس این کشور به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری ملی لبنان به نقل از مرکز عملیات اضطراری (اورژانس) وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد: دشمن صهیونیستی در چهارمین حمله خود در کمتر از ۲۴ ساعت به امدادگران و مراکز درمانی، بصورت مستقیم یک تیم امدادگر متعلق به اداره بهداشت لبنان در شهکر زبدین در شهرستان نبطیه را هدف قرار داد که منجر به شهادت یک امدادگر و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.