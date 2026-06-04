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در چهارمین روز پیاپی حمله دشمن صهیونیستی به کارکنان و مراکز درمانی لبنان، یکی از نیروهای اورژانس این کشور به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری ملی لبنان به نقل از مرکز عملیات اضطراری (اورژانس) وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد: دشمن صهیونیستی در چهارمین حمله خود در کمتر از ۲۴ ساعت به امدادگران و مراکز درمانی، بصورت مستقیم یک تیم امدادگر متعلق به اداره بهداشت لبنان در شهکر زبدین در شهرستان نبطیه را هدف قرار داد که منجر به شهادت یک امدادگر و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.
پیشتر دشمن صهیونیستی یک امدادگر را در عربصالیم و یک تیم امدادی را در شحور هدف قرار داده بود و تنها بیمارستان فعال در تبنین در منطقه بنت جبیل را تهدید کرده بود.
بر اساس این گزارش، همزمان، جنگندههای رژیم صهیونیستی چندین حمله هوایی به شهرکهای الجمیجمه، عدشیت و مجدل سلم در جنوب لبنان انجام دادند.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز، شهر صور و مناطقی در بنت جُبيل و نَبطيه در جنوب لبنان را بمباران کردند.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز شهرکهای شقرا، تولین و مجدل سلم را در جنوب لبنان هدف گلولهباران قرار داد.