نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مذاکره به معنای معامله، خیانت است. ما مطالبه داریم و باید آمریکا زیر هر ۱۰ بند فرموده رهبری ما را امضا و تعهد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمیدرضا حاجی‌بابایی در سخنانی در جمع مردم کرمان ابتدا یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی و همه شهدا را گرامی داشت و افزود: کرمان تبلور جهاد و شهادت یعنی وجود سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز است.

وی ضمن تبریک عید غدیر؛ واقعه‌ای که تجلی تمام عیار بعثت بود، گفت: غدیر یعنی ایستادگی تمام عیار. شعار شما مردم مبنی بر «نه سازش، نه تسلیم» شعار حق است و امام علی علیه‌السلام به فرزندش محمد حنفیه در جنگ فرمود اگر کوه‌ها تکان خوردند تو تکان نخور و سرت را به خدا عاریه بده.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه شعار امام حسین علیه السلام روز عاشورا، هیهات من الذله بود؛ افزود: این روز‌ها شما می‌بینید در طول ۹۴ روز گذشته یک ثانیه غیر از جنگ با آمریکا نبودیم و همیشه در حال جنگ بودیم منتها نوعش فرق دارد. زمانی جنگ موشکی است و زمانی از لحاظ خبری و سایبری، جنگ مسلحانه است و آمریکا با تمام قدرتش و با خبر‌های دروغ کار می‌کند.

نائب رئیس مجلس اظهار کرد: آمریکای جنایتکار هر شیوه‌ای را علیه ما به کار گرفته، اما ملت ایران جلوی آن ایستاده است. خداوند در آیه ۶۰ وره احزاب درباره مرجفون می‌فرماید که آنها ملعون و خطرناک هستند.مرجف کسانی هستند خبر دروغ می‌گویند و در راس آنها امروز ترامپ است. مرجفون کسانی هستند که شایعه درست کردند امام ما به روسیه رفته است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه گاهی فتنه آنقدر زیاد است که فقط با شهادت، اوضاع درست می‌شود؛ افزود: در زمان امام حسین علیه السلام وضعیت به نحوی بود که امام برای اینکه مبارزه کند، راهی جز در میدان ایستادن نداشت و با شهادت امام علیه السلام، یزید باطل شد. توطئه‌ای که در کشور ما شکل داده بودند، جز با شهادت امام ما امکان پاک کردن سیاهی‌ها نبود.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و دشمنان ما مطالعه دارند و مطالعه می‌کنند تا بدانند چگونه مردم نمازخوان را در جایی ببرند که سر امام حسین علیه السلام را ببرند؛ اظهار کرد: اگر امام و رهبر نباشد، هر بلایی می‌تواند سر مردم بیاید.

نائب رئیس مجلس با اشاره به انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی و بیانات ایشان در سه ماه گذشته، در ادامه به فرموده رهبر شهید انقلاب مبنی بر مبعوث شدن مردم اشاره کرد و گفت: مبعوث شدن یعنی مردم اینقدر شرافت و غیرت دارند که بیش از ۹۰ روز کف میدان آمده و همه سختی‌ها را تحمل می‌کنند و عقب‌نشینی نمی‌کنند. یعنی کسانی که نفس شهید سلیمانی را حس کردند، شرایط مبعوث شدن را پیدا کرده‌اند.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم حواستان جمع باشد، به پیام رهبر انقلاب خطاب به جان‌فدا‌ها گریزی زد و گفت: رهبری تاکید دارند که نقش شما آمدن به میدان و حواستان باشد که مرجفان شما را دو سه گروه نکنند. مراقب باشید کف میدان کمل تنازع نشود و وحدت داشته باشید که از تقواست.

حاجی‌بابایی بیان کرد: امروز هیچ چیز به اندازه وحدت نمی‌تواند تمام توطئه‌های داخلی و خارجی، کم‌کاری‌ها، ناجوانمردی‌ها و نامردی‌ها را خنثی کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا آمده بود ایران را تجزیه و سه قله را منهدم کند، افزود: آنها به دنبال نابودی تاریخ و تمدن ملت ایران، اسلام ناب و مردمی بود که در دنیا جزء برترین‌ها از نظر هوش هستند، زیرا می‌گفت ایران با این سه مولفه در آستانه تبدیل شدن به یک ابرقدرت است.

وی در ادامه سخنانش تاکید کرد: امروز در دنیا دو قدرت درست شده؛ یک گروه جمهوری اسلامی و مقاومت و گروه دیگر امریکا و همه کسانی که از او حمایت می‌کنند. این جنگ بین کفر و اسلام به تمام معناست. می‌بینیم هر وقت امریکا بخواهد به ما فشار وارد کند، به جنوب لبنان حمله می‌کند و می‌داند ملت ایران نسبت به حزب‌الله حساس است.

حاجی‌بابایی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به وجود رهبر سوم انقلاب اسلامی بیان کرد: یکی از آثار شهادت امام خامنه‌ای (قدس سره)، خنثی کردن فتنه‌ها با فدا کردن خودشان بود و نتیجه دیگر این بود که مردم به میدان آمدند و خواستند آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای انتخاب شد و این رهبر و مردم کف میدان آمده‌اند و همه باید تبعیت کنند.

وی در پاسخ به شعار و مطالبه مردم مبنی بر «نه سازش، نه تسلیم؛ نبرد با امریکا»، گفت: مذاکره به معنای معامله، خیانت است. ما مطالبه داریم و باید آمریکا زیر هر ۱۰ بند فرموده رهبری ما را امضا و تعهد کند.

نائب رئیس مجلس اظهار کرد: مگر کسی می‌تواند از شهادت امام ما عبور کند؟ شعار ۹۰ میلیون ایرانی یا لثارات الحسین است و ما باید موشک‌هایی بسازیم که بتواند مستقیم قاتلان امام ما را به جهنم واصل بکند.

وی بیان کرد: کسی نمی‌تواند بر خلاف حرف امام حرف بزند و تصمیم بگیرد. این مردمی که بیش از ۹۰ روز کف خیابان ایستادند، ۱۰۰ درصد باید باشند و یک قدم عقب‌نشینی نکنند تا کسی جرات نکند از مطالبات مردم سر سوزن کوتاه نیایند.

حاجی‌بابایی اظهار کرد: هر چه توطئه بود علیه مردم ما دارند پیاده می‌کنند، از جنگ اقتصادی تا محاصره و ...؛ البته یکسری از گرانی‌ها مربوط به جنگ نیست و برخی دارند توطئه می‌کنند که مردم ایران باید با توطئه‌گران اقتصادی بجنگند و ما نیز باید بجنگیم و باید همه اینها را خفه کنیم و هم نگذاریم شعار اختلاف‌انگیز داده شود.

وی تصریح کرد: برخی با اقتصاد و مسائل گوناگون می‌خواهند رهبر، ملت و کشور را مجبور بکنند در برابر آمریکا کوتاه بیاید. اما حضور شما کف خیابان بودن شما همه را سرپا نگه داشته و خدای نکرده بکوچک‌ترین عقب‌نشینی از هر مسئولی باشد، متوجه می‌شوند مردم کوتاه نمی‌آیند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر همه سختی‌ها و اقتدا به سرداران شهیدی مانند حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: هر کسی در برابر آمریکا کوتاه بیاید، شکست ما قطعی است و تنها راه ما، ایستادگی و مقاومت و شمشیر برّان و ذوالفقار امیرالمومنین علیه السلام است.

وی در بخش دیگر سخنانش درباره حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بیان کرد: در مجلس یک نماینده مخالف طرح ما درباره تنگه هرمز نیست و به زودی قانونی برای مدیریت آن مصوب خواهد شد و مدیریت ایران را اثبات و تحریم‌ها را برای همیشه بردارد تا آمریکای جنایتکار که بعدا خواست از تنگه عبور کند، جلوی سپاه پاسداران ما تعظیم کند و مبلغ بپردازد تا اجازه بدهند عبور کند.

حاجی‌بابایی گفت: کار آمریکا امروز به جایی رسیده، به ما می‌گوید بخشی از پول عوارض تنگه را به ما بدهید. این گردن کلفتی که همه از او وحشت داشتند، به اینجا رسیده است. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ما اُبهت امریکا را شکست و من به این سردار بزرگ گفتم آنها تا تو را شهید نکنند آرام نمی‌گیرند.

وی در ادامه با بیان اینکه هر کسی کوچک‌ترین عقب‌نشینی در برابر آمریکا بکند، مخالف ولایت فقیه است، افزود: ما این همه شهید در کشور ندادیم که کسی بخواهد عقب‌نشینی داشته باشد.

حاجی‌بابایی بیان کرد: در رو‌های گذشته دیدیم وقتی گفتند ضاحیه را می‌زنیم. ایران گفت باب‌المندب را بسته و جنگ را با قدرت شروع خواهیم کرد که دیدیم امریکا و اسرائیل غاصب بعد از چند ساعت بعد برگشتند. این قدرت است. این همان حزب‌الله است که برخی می‌گفتند تمام شد. همان حزب‌اللهی که در یک روز برای دفاع ازملت ایران صد‌ها شهید داد. عراق در یک روز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کفن‌پوش به میدان آمده و اعلام پشتیبانی از ایران کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم تاکید کرد: حواسمان و حواستان جمع باشد. امروز تبعیت از رهبری یعنی نه یک قدم جلو و نه یک قدم عقب رفتن. نمی‌شود هر چه دلمان خواست بگوییم. اگر کسی یک قدم از رهبری جلو و یا عقب رفت یعنی با ولی فقیه نیست.

وی تاکید کرد: بالاترین درجه تقوا، اطاعت از رهبری و امام شهید است و باید بایستیم و جنگ را تمام کنیم و قاطعانه پیروز شویم و آمریکا برای همیشه از منطقه برود.

حاجی‌بابایی بیان کرد: هسته‌ای و اورانیوم غنی شده مواردی است که قابل مذاکره نیست و هسته‌ای حق مسلم مردم است. تنگه هرمز مال ملت ایران است و شکی در آن نیست.

وی با بیان اسنکه همه چیز شفاف و روشن است و رهبری ایستاده و شما پرقدرت شعار و حرف‌های رهبری را می‌گویید، افزود: خیلی از خواص و نخبگان ما از مردم و رهبری عقب ماندند. برخی قافیه را باخته بودند، اما امروز به قدرت مردم، به میدان آمدند.

نائب رئیس مجلس اظهار کرد: ما اهل جنگ نبوده و نیستیم و دوست داریم مردم زندگی آبرومندانه داشته باشند، اما برای زندگی همین مردم باید با آمریکا بجنگیم و به فضل الهی امروز بدون هیچ شائبه‌ای جزء ابرقدرت‌های دنیا هستیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ما باید برای ابرقدرتی تولید محتوا و رشته‌های مطابق آن ایجاد کند، افزود: آمریکا باید همه خواسته‌های ملت ایران را امضا کند نه تنها در مورد ما بلکه مقاومت، لبنان، غزه، کرانه باختری و در یک کلمه امت اسلام.

حاجی‌بابایی گفت: ما برای پساجنگ برنامه‌ریزی می‌کنیم و آمریکا تلاش مذبوحانه دارد، اما تصمیم گرفتیم و اعلام کردیم از این به بعد ۲۰ موشک جواب یک موشک است.