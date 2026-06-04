استاد مسعود نجابتی در شب عید غدیر در ابتدای خیابان کشوردوست، با طرح جمله مشهور رهبر شهید انقلاب یعنی "مثلی لا یبایع مثل یزید" به امام شهید انقلاب ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما استاد مسعود نجابتی با حضور در خیابان کشور دوست مقتل رهبر شهید انقلاب.

با اشاره به اینکه طراحی جمله‌ای از امام حسین (ع) که رهبر انقلاب در آخرین روز‌های حیات در جمع مردم گفته بود، اظهار داشت: من این جمله را به درخواست مردم انتخاب کردم، چون در بین اجتماعات شبانه و واکنش‌ها پر تکرار است.

وی افزود رهبر شهید انقلاب همیشه تاکید داشت مفاهیم عمیق دینی را به زبان هنر به مردم نشان دهید، زیرا پذیرش این امر برای آنها بواسطه هنر بیشتر خواهد بود.

این هنرمند جبهه انقلاب پیش ازین فونت " رهبر شهید" را طراحی کرده بود و

شنیده‌ها حاکی از این است که این هنرمند در طراحی نوشته‌های مراسم تشییع رهبر انقلاب نقش خواهد داشت.

این نقاشی که طی دوروز در خیابان کشور دوست طراحی و در حال اجراست، در ابتوای ماه محرم الحرام رونمایی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این هنرمند پیش از این طراحی سنگ مزار شهید سید حسن نصرالله را در لبنان به عهده گرفته بود.