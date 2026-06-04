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کافه غدیر در قدمگاه صالحیه

کافه غدیر با هدف ترویج فرهنگ ولایت و گرامیداشت عید سعید غدیر، به همت آستان مقدس امامزاده صالح(ع) و گروه فرهنگی برکات در قدمگاه صالحیه برگزار شده و تا روز جمعه ۱۵ خرداد پذیرای شهروندان است.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ - ۰۷:۴۹
برچسب ها: عیدغدیرخم ، امامزاده صالح علیه السلام ، تجریش
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