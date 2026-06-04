پخش زنده
امروز: -
این قطعنامه به ترامپ دستور میدهد، نیروهای آمریکایی را از هرگونه درگیری نظامی با ایران خارج کند.
️
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه «اختیارات جنگ» را با ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف تصویب کرد.
این قطعنامه به ترامپ دستور میدهد نیروهای آمریکایی را از هرگونه درگیری نظامی با ایران خارج کند. چهار نفر از جمهوریخواهان نیز به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
این اقدام بدون تصویب سنا جنبه الزامآور ندارد و تأثیر فوری محدودی خواهد داشت. با این حال، این نخستین رأی موفق مجلس نمایندگان در زمینه حق قانونی خود برای اِعمال اختیارات جنگ در قبال مناقشه با ایران محسوب میشود.