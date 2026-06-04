اوقات شرعی اهواز، ۱۴ خرداد ۱۴۰۵
اوقات شرعی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
اوقات شرعی به شرح زیر است:
اذان صبح: ۳ و ۲۷ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۳ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه
ذکر روز پنجشنبه:
۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین
حدیث روز:
حضرت محمد (ع) فرمود: مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ.
هر که من مولاى اویم، پس على مولاى اوست. (تاریخ دمشق، ج ۴۲، ص ۱۸۸)
احکام شرعی:
نجس شدن بدن در حین نماز
سوال: اگر در بین نماز از بینى یا دیگر اعضاى بدن خون بیاید چه باید کرد؟ آیا باید نماز را قطع کرد؟
جواب: اگر امکان آب کشیدن به طورى که نماز را بهم نزند وجود داشته باشد، باید آن را آب کشید وگرنه در وسعت وقت باید نماز را قطع نمود و با بدن پاک نماز خواند، و اگر وقت تنگ است باید با همان وضعیت نماز را تمام کرد و صحیح است. البته این حالتها در صورتى است که خون بیش از مقدار معفُوّ (کمتر از درهم) باشد. ولى اگر بمقدار معفوّ باشد، اشکال ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)