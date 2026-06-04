اوقات شرعی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

، روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۴ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۴ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۲۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

حضرت محمد (ع) فرمود: مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ.

هر که من مولاى اویم، پس على مولاى اوست. (تاریخ دمشق، ج ۴۲، ص ۱۸۸)

احکام شرعی:

نجس شدن بدن در حین نماز

سوال: اگر در بین نماز از بینى یا دیگر اعضاى بدن خون بیاید چه باید کرد؟ آیا باید نماز را قطع کرد؟

جواب: اگر امکان آب کشیدن به طورى که نماز را بهم نزند وجود داشته باشد، باید آن را آب کشید وگرنه در وسعت وقت باید نماز را قطع نمود و با بدن پاک نماز خواند، و اگر وقت تنگ است باید با همان وضعیت نماز را تمام کرد و صحیح است. البته این حالت‌ها در صورتى است که خون بیش از مقدار معفُوّ (کمتر از درهم) باشد. ولى اگر بمقدار معفوّ باشد، اشکال ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)