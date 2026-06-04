به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی بیسلم گفت:در جریان کنترل‌ها و بازرسی‌های مستمر در گمرک جلفا ماموران این گمرک با بررسی اسناد و ارزیابی دقیق محموله‌های عبوری به یک محموله مشکوک شده و پس از انجام بررسی‌های تخصصی ۷۲ تن کالای قاچاق کشف شد.

وی افزود:این عملیات با همکاری و هماهنگی واحد حراست انجام شد و پس از احراز تخلف محموله مذکور توقیف و صورتجلسه کشف و ضبط و تنظیم گردید.

وی گفت:در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پرونده تخلف تشکیل و به همراه مستندات و مدارک مربوطه جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال شد.

مدیر کل گمرک جلفا اظهار داشت:با استمرار کنترل‌های دقیق در مبادی گمرکی مقابله با هرگونه تخلف، قاچاق و سوءاستفاده از رویه‌های تجاری به‌ طور جدی در دستور کار قرار دارد.