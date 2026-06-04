کشف کالای قاچاق توسط ماموران گمرک جلفا
مدیر کل گمرک جلفا از کشف ۷۲ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان توسط ماموران گمرک این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
علی بیسلم گفت:در جریان کنترلها و بازرسیهای مستمر در گمرک جلفا ماموران این گمرک با بررسی اسناد و ارزیابی دقیق محمولههای عبوری به یک محموله مشکوک شده و پس از انجام بررسیهای تخصصی ۷۲ تن کالای قاچاق کشف شد.
وی افزود:این عملیات با همکاری و هماهنگی واحد حراست انجام شد و پس از احراز تخلف محموله مذکور توقیف و صورتجلسه کشف و ضبط و تنظیم گردید.
وی گفت:در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پرونده تخلف تشکیل و به همراه مستندات و مدارک مربوطه جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال شد.
مدیر کل گمرک جلفا اظهار داشت:با استمرار کنترلهای دقیق در مبادی گمرکی مقابله با هرگونه تخلف، قاچاق و سوءاستفاده از رویههای تجاری به طور جدی در دستور کار قرار دارد.