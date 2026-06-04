مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از مشاهده یک یوزپلنگ ماده به نام «هلیا» به همراه سه توله‌اش در نزدیکی جاده عباس‌آباد خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت محدودیت سرعت و احتیاط بیشتر از بروز حادثه برای این گونه ارزشمند جلوگیری کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سعید یوسف‌پور گفت: عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد، یوزبانان پروژه حفاظت مشارکتی «یوزکنام» به همراه کارشناسان این طرح در جریان گشت و پایش منطقه، هلیا و سه توله بالغ او را در نزدیکی جاده عباس‌آباد مشاهده کردند.

وی با اشاره به خطر بالای تصادف در این محدوده افزود: از همه رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود هنگام عبور از این مسیر، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و نسبت به احتمال حضور یوز‌ها در حاشیه جاده هوشیار باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان یادآور شد: هلیا در سال ۱۴۰۲ نیز یکی از توله‌های خود را بر اثر تصادف در همین مسیر از دست داده بود.

یوسف‌پور تصریح کرد: هم‌اکنون پایش مستمر جاده توسط یوزبانان پروژه حفاظتی یوزکنام، محیط‌بانان و داوطلبان محیط زیست در حال انجام است تا از ایمنی این خانواده یوزپلنگ و کاهش خطرات احتمالی اطمینان حاصل شود.