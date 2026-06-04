حزب‌الله لبنان ادعا‌های اخیر رژیم صهیونیستی درباره «بیمارستان دولتی تبنین» را رد کرد و آن را بخشی از سناریوی خطرناک این رژیم برای حملات گسترده به مراکز درمانی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای افزود: دشمن صهیونیستی همچنان به انتشار دروغ و جعل اخبار ادامه می‌دهد و تحت پوشش نگرانی برای امنیت و آینده مردم لبنان، [در الفاظی]تحریک [آمیز]، اطلاعات نادرست خود را متوجه مردم لبنان می‌کند.

حزب الله لبنان افزود: آخرین مورد از این ادعا‌ها مربوط به بیمارستان دولتی تبنین است که تلاشی آشکار برای پوشش سیاسی و رسانه‌ای حملات مکرر این رژیم به بیمارستان‌ها، کادر پزشکی، موسسات بهداشتی و امدادگران است.

حزب الله تاکید کرد که این حملات نقض آشکار قوانین و هنجار‌های بین‌المللی و بشردوستانه و در حد جنایات جنگی است.

در این بیانیه آمده است که این ادعا‌های ساختگی [رژیم صهیونیستی]، تهدیدی آشکار برای بیمارستان‌ها و موسسات پزشکی لبنان محسوب می‌شود، به‌ویژه پس از حمله اخیر به مجاورت بیمارستان جبل عامل که با از کار انداختن آن، جان بسیاری از بیماران و کادر پزشکی را به خطر انداخت.

این موضوع، تاکیدی بر نیات حقیقی دشمن برای گسترش هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، بهداشتی و حیاتی و نابودی ملزومات زندگی و تضعیف پایه‌های مقاومت، با هدف ایجاد ترس و فشار بر مردم مقاوم لبنان و بازداشتن آنها از عرق ملی به سرزمینشان است.

حزب الله لبنان از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی، بشردوستانه و بهداشتی خواست تا بصورت فوری اقدام کنند و مسئولیت‌های خود را در قبال این تهدید‌های خطرناک رژیم اسرائیل علیه بخش بهداشت در لبنان بر عهده بگیرند و مانع از تکرار جنایات دشمن علیه بیمارستان‌ها و کادر پزشکی، مانند آنچه در نوار غزه انجام داد، شوند.

حزب الله لبنان افزود: این دروغ‌ها این واقعیت که دشمن اسرائیلی متجاوز علیه لبنان و مردم آن است را تغییر نخواهد داد و دشمن در ایجاد اختلاف و تحریک درگیری بین لبنانی‌ها، موفق نخواهد شد.

بیانیه حزب الله لبنان تاکید کرد که مقاومت به وظیفه خود در دفاع از سرزمین و مردم خود ادامه می‌دهد، خسارات سنگینی به دشمن وارد می‌کند و تلخی گزینه‌های حملات اشتباهش و هزینه هتک حرمت سرزمین جنوب لبنان و تخریب منازل و خانه‌ها را به آن می‌چشاند.