آزاده نظربلند (دبیر کل نهاد کتابخانه‌ها) گفت: یکی از زیباترین جلوه‌های کاری من در حوزه کتاب پنج سالی است که در نمایشگاه مجازی کار می‌کردم و نتایج آن را دیدم.

دبیر کل نهاد کتابخانه‌ها در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: یک اتفاقی در اولین نمایشگاه مجازی افتاد که ما اسمش را گذاشتیم «بسته‌هایی به آدرس در‌های رنگی» یعنی یک بسته‌هایی به مناطقی از کشور حتی مناطق محرومی ارسال می‌شد که این‌ها، پلاک یا کد پستی نداشت یک آدرس کلی بود بعد تهش هم یک رنگ در ذکر شده بود. مثلا کلان نانوایی در بعد از فروشگاه در آبی در قرمز یک چیزی بالا چند صد ما آدرس با در رنگی داشتیم.

وی گفت: این نشان می‌داد که گستره نمایشگاه مجازی نسبت به حضوری که از سال‌های قبل تجربه شده بود می‌تواند چقدر وسیع‌تر باشد و ما این امکان خرید را دیدیم که چگونه یک بسته پستی از دورترین نقطه شمال شرقی کشور به دورترین نقطه جنوب کشور ارسال شده بود و کتاب، از یکی از شهر‌های مرزی آذربایجان شرقی به جزیره ابوموسی رفته بود که خوب اینها همه نشان دهنده آن جلوه عدالت فرهنگی بود که نمایشگاه مجازی کتاب توانسته بود به وجود بیاورد.

خانم نظربلند گفت: آن زمان بسیاری از ناشران هنوز روش بارگذاری کتاب‌های خود را نمی‌دانستند و ما آن‌ها را به کال سنتر دعوت می‌کردیم و آموزش می‌دادیم. تماس‌های بالای تلفنی به پشتیبانی و پاسخگویی به برخی مخالفان نمایشگاه هم از دیگر تجربه‌های من در آن زمان است. افرادی که بعدا فهمیدند نمایشگاه غیرحضوری چقدر برای نشرشان مفید بوده و از کاهش هزینه غرفه تا ارسال کتاب به دوردست‌ها می‌تواند تجربه‌های جدیدی باشد.

دبیر کل نهاد کتابخانه‌ها گفت: همین نمایشگاه غیرحضوری در ادامه «بازار کتاب» را فعال کرد و کمک کرد تا فعالیت‌های فرهنگی و جنبی در کنار نمایشگاه شکل بگیرد و کتابفروشان هم بهره‌مند شوند.

نمایشگاه مجازی کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ با شیوع بیماری کرونا برگزار شد.

امسال هم به دلیل شرایط جنگی نمایشگاه کتاب به صورت غیر حضوری برگزار شد و بیش از هشتصد هزار نسخه کتاب در نمایشگاه به فروش رفت.