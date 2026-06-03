منابع عبری گزارش دادند ده‌ها یهودی حریدی در اعتراض به بازداشت شماری از حریدی‌هایی که از خدمت نظامی امتناع کرده‌اند، مقابل خانه قاضی دیوان عالی رژیم صهیونیستی تجمع کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ده‌ها یهودی حریدی در نزدیکی خانه نوعام سولبرگ، قاضی دیوان عالی رژیم صهیونیستی، تجمع و اعتراض کردند.

این اعتراض در واکنش به دستور سولبرگ برای تشدید بازداشت افراد مشمول خدمت نظامی که از خدمت سربازی سرپیچی کرده‌اند، برگزار شده است.

گزارش‌ها حاکی است با به خشونت کشیده شدن اعتراضات، شماری از تجمع‌کنندگان تلاش کردند وارد خانه این مقام صهیونیست شوند.

معترضان با شعار مرگ بر خدمت نظامی اعلام کردند تا زمان توقف بازداشت‌ها و لغو قانون سربازگیری به نافرمانی ادامه خواهند داد.

اعتراضات یهودیان موسوم به حریدی دو روز است در خیابان‌های قدس اشغالی ادامه دارد.

طی ماه‌های گذشته موضوع لغو معافیت‌های خدمت نظامی برای حریدی‌ها به یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

این در حالی است که ارتش این رژیم به دلیل فرسایشی شدن جنگ در جبهه‌های مختلف با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است.

کمبود نیروی در ارتش رژیم صهیونیستی که بنا به آمار رسمی تا ۶۰ هزار نفر را شامل می‌شود، مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل را به استفاده از طیف حریدی‌ها سوق داده است.