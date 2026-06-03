وزیر امور خارجه در مصاحبه با شبکه المیادین با تأکید بر اینکه ایران هرگز مردم لبنان را فراموش نمی‌کند، گفت: ما سرنوشت جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی را جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم و این‌ها به هم پیوسته هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه در مصاحبه اختصاصی با المیادین تأکید کرد: سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به‌هم‌پیوسته است و یا جنگ، همزمان در هر دو کشور متوقف می‌شود یا در هیچ‌کدام متوقف نخواهد شد.

آقای عراقچی افزود: لبنان بخشی جدایی‌ناپذیر از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و در این جنگ هزینه‌های سنگینی پرداخته است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: توقف جنگ در روزهای اخیر به‌طور عمده نتیجه توان مقاومت لبنان و توان نیروهای مسلح ایران بوده است.

آقای عراقچی با اشاره به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در بیروت هشدار داد: نتیجه هرگونه تجاوز به بیروت، بازگشت جنگ خواهد بود و نیروهای مسلح ایران در هر لحظه آماده ازسرگیری جنگ و حمله به اسرائیل هستند.

آقای عراقچی، افزود: آمریکا پس از موضع قاطع ایران و فشارهای واردشده، مانع حمله رژیم اسرائیل به بیروت شد.

وزیر خارجه درباره مذاکرات با آمریکا نیز گفت: تماس‌ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده و بازگشت به مذاکرات بر پایه تضمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ در ایران، لبنان و کل منطقه خواهد بود.

آقای عراقچی، تأکید کرد: آمریکا تصور می‌کرد ایران کشوری ضعیف است، جنگ را آغاز کرد و شرط اول‌شان تسلیم بی‌قید و شرط بود اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

وزیر امور خارجه گفت آمریکا به دنبال مطالبات غیرواقعی از جمله تغییر نظام در ایران بود اما این هدف محقق نشد. آقای عراقچی تصریح کرد آنها تصور می‌کردند مردم برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند اما مردم برای حمایت از نظام به خیابان‌ها آمدند و آمریکا مجبور شد درخواست مذاکره بدهد.