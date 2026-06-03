آقای عراقچی وزیر خارجه گفت: ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به‌هم‌پیوسته است؛ یا جنگ همزمان در هر دو کشور متوقف می‌شود یا در هیچ‌کدام متوقف نخواهد شد.

سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک است

سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی اختصاصی با شبکه المیادین لبنان گفت: سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به‌هم‌پیوسته است؛ یا جنگ همزمان در هر دو کشور متوقف می‌شود یا در هیچ‌کدام متوقف نخواهد شد.

آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه المیادین: لبنان بخش جدایی‌ناپذیر از جنگ میان ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی است و در این جنگ هزینه‌های سنگینی پرداخته است.

رئیس دستگاه سیاست خارجی: توقف جنگ در روز‌های اخیر به‌طور عمده نتیجه توان مقاومت لبنان و توان نیرو‌های مسلح ایران بوده است.

آقای عراقجی با اشاره به نقض آتش‌بس از جانب تل آویو در بیروت: نتیجه هرگونه تجاوز به بیروت، بازگشت جنگ خواهد بود و نیرو‌های مسلح ایران در هر لحظه، آماده ازسرگیری جنگ و حمله به رژیم اشغالکر هستند.

وزیر امور خارجه: آمریکا پس از موضع قاطع ایران و فشار‌های واردشده، مانع حمله به بیروت شد. آقای عراقچی درباره مذاکرات با آمریکا: تماس‌ها قطع نشده، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده و بازگشت به مذاکرات بر پایه تضمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ در ایران، لبنان و کل منطقه خواهد بود.

رئیس نهاد سیاست خارجی: آمریکا تصور می‌کرد ایران، کشوری ضعیف است، جنگ را آغاز کرد و شرط اول‌شان، تسلیم بی‌قید و شرط بود، اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. آقای عراقجی: آمریکایی‌ها در ۴۰ روز گذشته توانمندی ایران را درک کردند و مجبور شدند درخواست مذاکره دهند