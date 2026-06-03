مکزیک یکی از میزبان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در آستانه آغاز این رقابت‌ها، شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های داخلی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مکزیک در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، که به همراه آمریکا و کانادا میزبان مشترک است، با هرج و مرج گسترده‌ای رو‌به‌رو شده است. این کشور پس از ماه‌ها بی‌نظمی، در هفته‌های اخیر کمی آرامش یافته بود، اما اکنون دوباره بحران تشدید شده است.

به گزارش روزنامه «سان»، مکزیک وارد دور جدیدی از هرج و مرج شده است به طوریکه معلمان اعتصاب کننده تندیس‌های غول‌پیکر بازیکنان فوتبال را لباس تن آنها بود، آتش زده و در خیابان‌ها رها کرده‌اند.

در صحنه‌های شوک‌آوری که تنها چند روز پیش از میزبانی شهر مکزیکوسیتی از بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ روی داد، معترضان یک نمایشگاه تبلیغاتی را هدف قرار دادند که به مناسبت جام جهانی فوتبال برپا شده بود. این نمایشگاه در طول یک خیابان اصلی پایتخت برگزار شده بود و شامل تندیس‌های غول‌پیکر بازیکنان با پیراهن تیم ملی مکزیک بود.

اعضای خشمگین سندیکای معلمان (CNTE) به این مکان حمله کردند به طوریکه تندیس‌های ۵ متری را سرنگون کردند، لباس‌های آنها را درآوردند و آتش زدند. آنها همچنین توپ‌های فوتبال را سوزاندند و جاده‌های اصلی شهر را مسدود کردند.

سندیکای معلمان، که در هفته‌های اخیر موجی از اعتراضات را رهبری کرده است، می‌گوید برای افزایش دستمزد‌ها و لغو اصلاحات نظام بازنشستگی مبارزه می‌کند. آنها تهدید کرده‌اند که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان، در طول جام جهانی اختلال بیشتری ایجاد خواهند کرد.

شعار «توپ غلتیدن نخواهد کرد» در سراسر شهر مکزیکوسیتی طنین‌انداز شده است و معترضان وعده داده‌اند که اعتراضات خود را تشدید کنند.

این رویداد‌ها تنها یک روز پس از درگیری بین معترضان و پلیس ضد شورش در نزدیکی میدان تاریخی زوکالو در پایتخت روی داد. در این درگیری‌ها، ماموران متهم به استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شدند؛ اتهاماتی که مقامات آن را تکذیب کرده‌اند.