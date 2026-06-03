الهام حیدری، همسر شهید حسن تهرانی‌مقدم، با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت‌های بزرگ مقاومت به نسل جوان گفت: کتاب «دیدار با دبیرکل» تنها قطره‌ای کوچک از اقیانوس شخصیت شهید سیدحسن نصرالله است و برای شناخت ابعاد مختلف این چهره تأثیرگذار باید پژوهش‌ها و روایت‌های بیشتری تولید شود.

الهام حیدری، همسر شهید حسن تهرانی‌مقدم در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: وظیفه فعالان فرهنگی و نویسندگان بسیار سنگین است و باید بزرگ‌مردان جبهه مقاومت را آن‌گونه که شایسته هستند به نسل جوان معرفی کنند.

وی با بیان اینکه کتاب «دیدار با دبیرکل» تنها بخشی کوچک از عظمت شخصیت دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان را روایت می‌کند، افزود: سیدحسن نصرالله و دیگر رهبران مقاومت گنجینه‌هایی هستند که هنوز بخش‌های زیادی از زندگی، مجاهدت و اندیشه آنان برای نسل‌های آینده ناشناخته مانده است.

خانم حیدری گفت: زندگی مخفیانه و مجاهدانه این شخصیت‌ها باعث شده بسیاری از ابعاد وجودی آنان پنهان بماند و پژوهشگران، نویسندگان و راویان باید با تحقیق، اسناد و روایت‌های دقیق این گنجینه‌ها را برای آیندگان آشکار کنند.

همسر شهید تهرانی‌مقدم همچنین با اشاره به شهادت رهبران مقاومت، آنان را نماد آزادگی برای همه ملت‌ها دانست و گفت: نسل‌های آینده باید این چهره‌ها را به‌عنوان الگو‌های ایستادگی، عزت و آزادی بشناسند و راه آنان را ادامه دهند.