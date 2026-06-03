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مراسم یادبود شهدای کودک قربانی تروریسم و جنگ

تجمع «آنها فرشته بودند»، یادبود کودکان قربانی جنگ و ترور به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوزگری، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در مقابل ساختمان یونیسف در تهران برگزار شد.
عکاس :آرشیده شاهنگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ - ۲۳:۴۰
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برچسب ها: میناب ، دانش آموزان
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