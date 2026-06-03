وقوع تصادف مرگبار در فاز ۱۱ مسکن مهر پردیس، بار دیگر پرونده نواقص هندسی و زیرساختی بلوار دانا را گشود؛ مسیری که به دلیل نبود دوربرگردان استاندارد، به یکی از نقاط حادثه‌خیز منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ملاشور ریس سازمان آتش نشانی پردیس گفت: برخورد شدید و سرعت زیاد یک دستگاه خودروی پژو پارس با تیر برق در محدوده زون ۳ بلوار دانا واقع در فاز ۱۱ مسکن مهر پردیس، منجر به جان باختن یک نفر شد.

این حادثه بار دیگر مطالبات ساکنان این منطقه را در خصوص نواقص زیرساختی و نبود دوربرگردان در شعاع یک کیلومتری این مسیر زنده کرد؛ نقصی که موجب شده رانندگان برای تردد ناچار به حرکت در مسیر‌های ممنوعه و خلاف جهت شوند.