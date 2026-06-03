اعتصاب سراسری در اعتراض به اصلاحات قانون کار در پرتغال، فعالیت بخش‌های حمل‌ونقل، بیمارستان‌ها، مدارس، کارخانه‌های صنعتی و خدمات عمومی را مختل کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال، این اعتصاب یکی از بزرگ‌ترین بسیج‌های کارگری سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

تاثیر اعتصاب به‌ویژه در «لیسبون» محسوس بوده است؛ جایی که مترو تعطیل شد، تردد کشتی‌های مسافربری در مسیر‌های رودخانه‌ای متوقف گردید و قطار‌های حومه شهر با اختلال شدید فعالیت کردند. همچنین چندین پرواز در فرودگاه لیسبون شبانه لغو شد.

این اعتصاب در اعتراض به اصلاحات قانون کار پیشنهادی دولت «لوئیس مونته‌نگرو» نخست‌وزیر پرتغال برگزار شده است. دولت می‌گوید هدف این اصلاحات، مدرن‌سازی بازار کار، کاهش بوروکراسی، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری است، اما اتحادیه‌های کارگری معتقدند این طرح از حقوق کارگران می‌کاهد، اعمال حق اعتصاب را دشوارتر می‌کند و شرایط کاری را بدتر خواهد کرد.

از جمله جنجالی‌ترین بند‌های این اصلاحات، امکان تمدید قرارداد‌های موقت تا سقف پنج سال در برخی موارد و همچنین مقررات جدیدی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد راحت‌تر درخواست‌های دورکاری کارکنان را رد کنند.

مونته‌نگرو در آستانه اعتصاب گفته بود که اکثریت مردم پرتغال به سر کار خواهند رفت و تاکید کرده بود که این اعتراضات تاثیری بر تصمیمات دولت نخواهد داشت.

در مقابل، کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال دولت را به «تکبر» در پیشبرد این اصلاحات متهم کرده است.