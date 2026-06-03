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ناگفتههایی از سید مقاومت در کتاب «دیدار با دبیرکل»راویان کتاب «دیدار با دبیرکل» در این اثر، خاطرات و روایتهایی کمتر شنیدهشده از شهید سیدحسن نصرالله را بازگو کردهاند؛ روایتهایی که ابعاد مختلف شخصیت و زندگی دبیرکل شهید حزبالله لبنان را به تصویر میکشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «دیدار با دبیرکل» مجموعهای از خاطرات و روایتهای افرادی است که در مقاطع مختلف با شهید سیدحسن نصرالله دیدار و همراهی داشتهاند. راویان این اثر با بازگویی تجربههای خود، گوشههایی کمتر روایتشده از زندگی، منش فردی، شیوه مدیریت و ارتباط دبیرکل شهید حزبالله لبنان با مردم و نیروهای مقاومت را روایت کردهاند. این کتاب تلاش دارد تصویری نزدیکتر از یکی از تأثیرگذارترین چهرههای محور مقاومت ارائه دهد.
مریم حامدی گزارش میدهد: